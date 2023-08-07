Бевеев: «Я хочу играть за сборную России. Надеюсь, буду в списке в третий раз»

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев поделился ожиданиями от своего выступления в новом сезоне.

«Когда меня внесли в расширенный список сборной России в первый раз, я очень обрадовался. Даже не ожидал, что так получится. Во второй отреагировал спокойнее, но все равно очень хотел поехать. Надеюсь, скоро буду в списке в третий раз. Но на этот раз еще и в окончательном. Я хочу играть за сборную России», — приводит слова Бевеева Sport24.

В текущем сезоне 27-летний защитник провел 4 матча. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 1 миллион евро.