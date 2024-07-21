Сафонов в Париже смотрел трансляцию матча «Краснодара» против «Ахмата»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов наблюдал из Парижа за матчем «Краснодара» против «Ахмата» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

Видео с Сафоновым, который смотрит трансляцию, опубликовала его девушка Марина Кондратюк. «Из любой точки мира», — подписала она публикацию.

Сафонов в летнее трансферное окно перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Голкипер заключил с парижанами контракт до 2029 года.