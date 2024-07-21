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Сафонов в Париже смотрел трансляцию матча «Краснодара» против «Ахмата»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов наблюдал из Парижа за матчем «Краснодара» против «Ахмата» (1:1) в 1-м туре РПЛ.

Видео с Сафоновым, который смотрит трансляцию, опубликовала его девушка Марина Кондратюк. «Из любой точки мира», — подписала она публикацию.

Сафонов в летнее трансферное окно перешел из «Краснодара» в «ПСЖ». Голкипер заключил с парижанами контракт до 2029 года.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
2
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
3
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
4
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
5
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
10
 Ростов 1 0 1 0 0-0 1
11
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
12
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 1 0 0 1 0-4 0
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20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 3 : 2
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 0 : 4
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 0 : 0
20.07 20:00
Динамо – Факел
 3 : 1
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 2 : 0
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 1 : 1
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

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 2
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Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
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Маркус Вендел

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 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

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И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Неманья Анджелкович

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