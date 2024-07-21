Масалитин назвал провалом игру ЦСКА в матче с «Ростовом»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру армейцев в матче против «Ростова» (0:0) в первом туре РПЛ.

«По игре был провал. План на матч не сработал. Может, жаркая погода сказалась. В целом по игре полнейшее разочарование», — цитирует Масалитина «Евро-Футбол.Ру».

«Ростов» 26 июля на выезде сыграет против «Крыльев Советов» во втором туре РПЛ. ЦСКА на следующий день в гостях встретится с «Пари НН».