Сафонов прокомментировал информацию об интересе «Брайтона»
18:33
Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Брайтон».
«Интерес «Брайтона» ко мне? Было бы интересно попробовать себя в Англии, но я об этом ничего не спрашивал, — сказал Сафонов. — Мое внимание это сейчас не занимает.
Я сделаю все возможное, чтобы доказать свою состоятельность в сборной. Надеюсь, тренерский штаб увидит, что на меня можно положиться».
22-летний вратарь в завершившемся сезоне провел 27 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 43 гола и пять раз отыграл «на ноль».
(Сергей Федоров)
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