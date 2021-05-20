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Сафонов прокомментировал информацию об интересе «Брайтона»

18:33
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал информацию о том, что им интересуется «Брайтон».

«Интерес «Брайтона» ко мне? Было бы интересно попробовать себя в Англии, но я об этом ничего не спрашивал, — сказал Сафонов. — Мое внимание это сейчас не занимает.

Я сделаю все возможное, чтобы доказать свою состоятельность в сборной. Надеюсь, тренерский штаб увидит, что на меня можно положиться».

22-летний вратарь в завершившемся сезоне провел 27 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, пропустил 43 гола и пять раз отыграл «на ноль».

(Сергей Федоров)

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