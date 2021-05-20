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Кержаков опубликовал фото из Нижнего Новгорода

19:05
Instagram Александра Кержакова.
Instagram Александра Кержакова.
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Бывший тренер «Томи» Александр Кержаков опубликовал новое фото в stories Instagram. На снимке стадион в Нижнем Новгороде.

Ранее стало известно, что специалист входит в число кандидатов на пост главного тренера «Нижнего Новгорода».

Александр Кержаков по окончании сезона-2020/21 покинул пост главного тренера «Томи», которая завершила сезон в зоне вылета из Олимп-ФНЛ, заняв 18-е место (41 очко).

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