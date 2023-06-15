Саенко: «Мне с Кержаковым разговаривать не о чем»

Бывший футболист сборной России Иван Саенко рассказал о конфликте с Александром Кержаковым.

— Когда в последний раз общались с Кержаковым?

— Не общался, — цитирует Sport24 Саенко.

— После истории с нефтеперерабатывающим заводом в Воронеже испортились отношения?

— А их и не было. Мне с ним разговаривать не о чем. Тех, кто знает правду, немного. Так что к этой истории не хочу возвращаться. Боженька все видит, как говорится.

В 2011 году Кержаков по инициативе Саенко вложился в строительство завода в Воронеже. Однако в будущем оказалось, что Александр потерял инвестированные деньги.