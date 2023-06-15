РПЛ планирует опубликовать календарь на сезон-2023/24 не позднее 22 июня

Руководство РПЛ планирует представить календарь на следующий сезон не позднее 22 июня, сообщает «РБ «Спорт».

Сезон-2023/24 официально стартует 15 июля в Казани матчем за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА, а через неделю начнутся игры РПЛ.

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал чемпионом России. Он выиграл турнир пятый раз подряд.