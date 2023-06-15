Погребняк считает, что «Зенит» способен побороться за победу в Лиге Европы

Экс-нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что нынешний состав сине-бело-голубых мог бы бороться за высокие места на международной арене.

«Думаю, «Зенит» может составить хорошую конкуренцию на групповой стадии Лиги чемпионов. И в Лиге Европы точно может побороться за победу. Если сохранят Малкома и добавят еще пару таких игроков — почему нет?» — цитирует «КП Спорт» Погребняка.

В 2008 году «Зенит» стал обладателем Кубка УЕФА. Тогда команду тренировал Дик Адвокат.

2 мая 2022 года УЕФА отстранила российские клубы от участия в международных турнирах.