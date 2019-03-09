16:57 | Футбол — РПЛ

Рыжиков вошел в тройку рекордсменов чемпионата России

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В матче 19-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0) голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков в 122-й раз за время выступления в высшем российском дивизионе сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Вратарь вышел на третье место в истории чемпионата России по числу сухих матчей, обогнав Вячеслава Малафеева. Чаще на "ноль" играли только Игорь Акинфеев и Сергей Овчинников. (Кирилл Бурдаков)

Вратари, сыгравшие больше 100 сухих матчей в чемпионате России:

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

415

194

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов

302

122

Вячеслав Малафеев

Зенит

328

121

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал

312

118

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

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