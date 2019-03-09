Рыжиков вошел в тройку рекордсменов чемпионата России

В матче 19-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0) голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков в 122-й раз за время выступления в высшем российском дивизионе сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Вратарь вышел на третье место в истории чемпионата России по числу сухих матчей, обогнав Вячеслава Малафеева. Чаще на "ноль" играли только Игорь Акинфеев и Сергей Овчинников. (Кирилл Бурдаков)
Вратари, сыгравшие больше 100 сухих матчей в чемпионате России:
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
415
|
194
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов
|
302
|
122
|
Вячеслав Малафеев
|
Зенит
|
328
|
121
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал
|
312
|
118
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103