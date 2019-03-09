Рыжиков вошел в тройку рекордсменов чемпионата России

В матче 19-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:0) голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков в 122-й раз за время выступления в высшем российском дивизионе сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Вратарь вышел на третье место в истории чемпионата России по числу сухих матчей, обогнав Вячеслава Малафеева. Чаще на "ноль" играли только Игорь Акинфеев и Сергей Овчинников. (Кирилл Бурдаков)

Вратари, сыгравшие больше 100 сухих матчей в чемпионате России:

Вратарь Клубы Матчи Сухие матчи Игорь Акинфеев ЦСКА 415 194 Сергей Овчинников Локомотив, Динамо 290 129 Сергей Рыжиков Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов 302 122 Вячеслав Малафеев Зенит 328 121 Александр Филимонов Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал 312 118 Роман Березовский Зенит, Торпедо, Динамо, Химки 313 103

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