Первак — о назначении Слишковича главным тренером «Оренбурга»: «Похоже, газ хорошо добывается»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал назначение экс-тренера красно-белых Владимира Слишковича главным тренером «Оренбурга».

«Миграция тренеров. А что тут такого? Слишкович засветился нормальной работой в России, даже интервью он дает на русском. Ничего такого в этом нет. «Оренбург» хочет, чтобы команда изменилась, иначе заиграла, у Деограсии не получилось. Думаю, у них есть хорошие средние футболисты. Была проблема только в тренере», — цитирует Первака Legalbet.

Также он отреагировал на то, что «Оренбург» в четвертый раз подряд назначил главным тренером иностранца.

«Видимо, хорошие спонсоры, хоть и команда региональная. Похоже, газ хорошо добывается. Какие тут еще вопросы. Сейчас уже ничего не смущает. Владельцы выбирают, кого хотят. Не знаю, почему не используют русских тренеров, наверное, хорошие заняты», — добавил Первак.

«Оренбург» объявил о назначении Слишковича 7 октября. Он сменил на посту главного тренера команды испанца Давида Деограсию. Контракт с 41-летним боснийцем рассчитан на два года.