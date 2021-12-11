Руй Витория поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку
Главный тренер «Спартака» Руй Витория поблагодарил фанатов за поддержку, выложив видео фанатского сектора с матча Лиги Европы.
«Благодарность», — написал Витория.
В комментариях к посту размещены сотни комментариев со словами благодарности и поддержки от болельщиков.
Под руководством 51-летнего специалиста «Спартак» занял первое место в групповом турнире Лиги Европы, обогнав «Наполи», «Лестер» и «Легию».
Несмотря на такой результат, Витория покинет «Спартак». Его место должен занять итальянский тренер Паоло Ваноли, который, по информации итальянских СМИ, согласовал контракт с красно-белыми и прилетит в Москву на следующей неделе.
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