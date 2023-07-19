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Агент Раконьяца: «Марко уйдет из «Локомотива» в новую аренду или будет продан»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Игор Глушевич рассказал о ситуации с будущим нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца.

«Раконьяц уйдет в новую аренду или будет продан», — приводит слова Глушевича «РБ Спорт».

Аренда 23-летнего футболиста с «Црвеной Звездой» продлена не была. В сезоне-2022/23 Раконьяц провел 32 матча за «Локомотив» и сербский клуб, в которых забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Црвена Звезда
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