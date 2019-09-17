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Руководство «Крыльев» подтвердило интерес к Мамаеву

11:29

Как и сообщал «СЭ», «Крылья Советов» проявляют интерес к полузащитнику Павлу Мамаеву. Гендиректор самарцев Виталий Шашков заявил, что был бы рад подписать экс-футболиста сборной России. Сегодня хавбек «Краснодара» вышел на свободу из колонии по УДО. Кубанский клуб уже заявлял о намерении расторгнуть с ним соглашение.

— Конечно, мы бы хотели видеть его в своей команде. Хороший, сильный футболист, пока все, — цитирует «РИА Новости» Шашкова.

Кокорин и Мамаев выходят на свободу: большой онлайн

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190917/1558761278.html

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