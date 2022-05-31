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Зелимхан Бакаев поблагодарил первого тренера, который работал с ним в «Спартаке»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник Зелимхан Бакаев поблагодарил первого тренера, который работал с ним в «Спартаке».

«Часто, говоря об игроках и командах, несправедливо забывают о людях, подаривших им дорогу в большой спорт!

Для меня таким человеком стал мой первый тренер в академии «Спартака» — Алексей Леонидович Лунин! Он посвятил «Спартаку» почти 20 лет своей тренерской карьеры!

За эти годы Алексею Леонидовичу удалось воспитать огромное количество профессиональных игроков! Тем неожиданнее для меня стала новость о том, что Алексея Леонидовича освободили от занимаемой должности!

В комментариях под предыдущим постом вы написали мне большое количество слов поддержки. Однако я бы хотел, чтобы ваша поддержка была также отправлена Алексею Леонидовичу. Ведь где он — там и несколько десятков новых талантливых игроков!

Я от всей души благодарю Алексея Леонидовича за все, что он сделал для меня! Надеюсь и верю, что вы найдете свое место в мире футбола и под вашим чутким руководством вырастет еще не одно поколение футболистов", — написал хавбек в социальной сети.

Хавбек объявил об уходе из «Спартака» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1). 25-летний футболист — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.

Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
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 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

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