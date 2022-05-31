Зелимхан Бакаев поблагодарил первого тренера, который работал с ним в «Спартаке»

Полузащитник Зелимхан Бакаев поблагодарил первого тренера, который работал с ним в «Спартаке».

«Часто, говоря об игроках и командах, несправедливо забывают о людях, подаривших им дорогу в большой спорт!

Для меня таким человеком стал мой первый тренер в академии «Спартака» — Алексей Леонидович Лунин! Он посвятил «Спартаку» почти 20 лет своей тренерской карьеры!

За эти годы Алексею Леонидовичу удалось воспитать огромное количество профессиональных игроков! Тем неожиданнее для меня стала новость о том, что Алексея Леонидовича освободили от занимаемой должности!

В комментариях под предыдущим постом вы написали мне большое количество слов поддержки. Однако я бы хотел, чтобы ваша поддержка была также отправлена Алексею Леонидовичу. Ведь где он — там и несколько десятков новых талантливых игроков!

Я от всей души благодарю Алексея Леонидовича за все, что он сделал для меня! Надеюсь и верю, что вы найдете свое место в мире футбола и под вашим чутким руководством вырастет еще не одно поколение футболистов", — написал хавбек в социальной сети.

Хавбек объявил об уходе из «Спартака» после победы в финале БЕТСИТИ Кубка России над «Динамо» (2:1). 25-летний футболист — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего Бакаев сыграл за «Спартак» в 105 играх.