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«Рубин» заверил Слуцкого в том, что в следующем сезоне финансирование клуба возрастет

15:45
Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов, -
Леонид Слуцкий. Фото Алексей Иванов, -
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Как стало известно «СЭ», в ходе переговоров руководства «Рубина» с Леонидом Слуцким 48-летнего специалисту было обещано: с начала сезона-2020/21 финансирование существенно возрастет. Казанцы намерены сделать долгосрочный и успешный в спортивном плане проект.

Ранее «СЭ» сообщал, что экс-тренер ЦСКА и сборной России является одним из главных кандидатов на освободившийся в «Рубине» пост. Сегодня клуб из столицы Татарстана объявил об отставке штаба Романа Шаронова. (Вячеслав Короткин)

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