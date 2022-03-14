14 марта в Казани «Рубин» сыграет с «Ростовом» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ на «Ак Барс Арене». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Рубин» — «Ростов». Видеотрансляцию матча в прямом эфире покажут на канале «Матч Премьер». Она начнется в 18.55.

«Рубин», который тренирует Леонид Слуцкий, занимает 10-е место с 25 очками в турнирной таблице чемпионата России.

«Ростов» с 18 баллами располагается на 14-й строчке в РПЛ. 10 марта стало известно, что в клуб вернулся Валерий Карпин.