13:52 | Футбол — РПЛ

"Рубин" расторг контракт с форвардом молодежки Голдобиным

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"Рубин" расторг соглашение с нападающим Никитой Голдобиным, который выступал в молодежном составе команды, информирует пресс-служба клуба. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Игрок выступал за молодежку казанского клуба с 2016 года. Форвард провел 49 матчей и забил 11 голов. Первую половину текущего сезона Голдобин провел в пермской "Звезде" на правах аренды. Он принял участие в 10 матчах ПФЛ и забил 1 гол.

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