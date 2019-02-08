13:47 | Футбол — РПЛ

"Рубин" расторг контракт с Джанаевым

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"Рубин" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с голкипером Сосланом Джанаевым. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Контракт футболиста с казанским клубом истекал летом 2020 года. В этом сезоне из-за травм он провел всего четыре матча в чемпионате России. Напомним, что ранее Сослан играл в таких клубах, как "Спартак", "Ахмат" и "Ростов".

 

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