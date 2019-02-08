"Рубин" расторг контракт с Джанаевым

"Рубин" на своем официальном сайте объявил о расторжении контракта с голкипером Сосланом Джанаевым. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Контракт футболиста с казанским клубом истекал летом 2020 года. В этом сезоне из-за травм он провел всего четыре матча в чемпионате России. Напомним, что ранее Сослан играл в таких клубах, как "Спартак", "Ахмат" и "Ростов".

ФК "Рубин" и Сослан Джанаев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон🔚 ⠀



Мы благодарим Сослана за время, проведенное в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!🙌🏻 pic.twitter.com/zsHc5rwY2K – "Рубин" Казань (@fcrk) 8 февраля 2019 г.

​