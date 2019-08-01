18:18 | Футбол — РПЛ

"Рубин" продал 14 тысяч билетов на игру с ЦСКА

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"Рубин" в своем Twitter сообщил, что клуб продал 14 тысяч билетов на матч 4-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что встреча пройдет на стадионе "Центральны1" 4 августа. Арена вмещает 22 тысячи человек.

Казанцы набрали 7 очков в трех стартовых турах и занимают третью строчку в турнирной таблице. У армейцев шесть очков и шестое место.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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