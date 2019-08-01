"Рубин" продал 14 тысяч билетов на игру с ЦСКА

"Рубин" в своем Twitter сообщил, что клуб продал 14 тысяч билетов на матч 4-го тура чемпионата России против ЦСКА. Напомним, что встреча пройдет на стадионе "Центральны1" 4 августа. Арена вмещает 22 тысячи человек.

Казанцы набрали 7 очков в трех стартовых турах и занимают третью строчку в турнирной таблице. У армейцев шесть очков и шестое место.

1⃣4⃣0⃣0⃣0⃣ билетов продано на матч #РубинЦСКА, который состоится 4 августа в 19:00 на Центральном стадионе!



Во избежание очередей убедительно просим болельщиков приехать на игру заранее. Входы на трибуны для зрителей открываются за два часа до начала матча – в 17:00. pic.twitter.com/2oFeLOM1gT — «Рубин» Казань (@fcrk) August 1, 2019

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