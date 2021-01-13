«Рубин» приступил к тренировкам в Турции
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«Рубин» после выхода из отпуска отправился в турецкий Белек. В этом регионе Антальи пройдут все три сбора казанского клуба.
После перелета состоялась первая тренировка команды Леонида Слуцкого. В занятии принял участие новичок, полузащитник Мицуки Сайто. Японский хавбек в декабре был арендован у клуба «Сенан Бельмаре».
? @MitsukiSaito — MVP сегодняшней тренировки? pic.twitter.com/ToW8MCbo0B— «Рубин» Казань (@fcrk) January 13, 2021
На 13 января у «Рубина» запланирован первый полноценный тренировочный день — в среду состоится две тренировки. 21 января команда Слуцкого проведет контрольный матч с «Партизаном», а 24 января — с «Сочи», сообщает пресс-служба казанцев.
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