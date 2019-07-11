"Рубин" представил зеленый комплект формы на сезон-2019/20

Официальный Twitter "Рубина" опубликовал фотографии зеленой формы на сезон-2019/20. Футболка, шорты и гетры выполнены одним цветом.
15 июля "Рубин" сыграет в гостях с "Локомотивом" в первом туре чемпионата России. Встреча пройдет начнется в 20.00 (мск).
В прошлом сезоне казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ.
FCRK ✖️ JAKO— «Рубин» Казань (@fcrk) 11 июля 2019 г.
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⚡️ Вы долго этого ждали! ⚡️
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«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют 🆕 зелёный комплект игровой формы на сезон 2019/20!
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Продолжение следует...🔜 pic.twitter.com/Apn2OqYlvw
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