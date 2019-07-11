13:59 | Футбол — РПЛ

"Рубин" представил зеленый комплект формы на сезон-2019/20

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Официальный Twitter "Рубина" опубликовал фотографии зеленой формы на сезон-2019/20. Футболка, шорты и гетры выполнены одним цветом.

15 июля "Рубин" сыграет в гостях с "Локомотивом" в первом туре чемпионата России. Встреча пройдет начнется в 20.00 (мск).

В прошлом сезоне казанцы заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

 

Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020

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