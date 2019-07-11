"Рубин" представил зеленый комплект формы на сезон-2019/20

FCRK ✖️ JAKO

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⚡️ Вы долго этого ждали! ⚡️

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«Рубин» и официальный технический партнёр клуба JAKO представляют 🆕 зелёный комплект игровой формы на сезон 2019/20!

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Продолжение следует...🔜 pic.twitter.com/Apn2OqYlvw