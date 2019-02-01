"Рубин" пожелал успехов Азмуну в "Зените"

Официальный сайт "Рубина" сообщил о переходе нападающего Сердара Азмуна в "Зенит".
– Мы признательны и благодарны Сердару за время, проведенное в клубе! Желаем успехов в дальнейшей карьере! – написано в заявлении "Рубина" на официальном сайте.
В текущем сезоне 24-летний иранец сыграл в 17 матчах за казанскую команду, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.
🤝 Сердар Азмун переходит в "Зенит" из Санкт-Петербурга!– "Рубин" Казань (@fcrk) 1 февраля 2019 г.
🙌🏻 Мы признательны и благодарны Сердару за время, проведенное в клубе! Желаем ему успехов в дальнейшей карьере!
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