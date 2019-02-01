23:29 | Футбол — РПЛ

"Рубин" пожелал успехов Азмуну в "Зените"

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Официальный сайт "Рубина" сообщил о переходе нападающего Сердара Азмуна в "Зенит".

– Мы признательны и благодарны Сердару за время, проведенное в клубе! Желаем успехов в дальнейшей карьере! – написано в заявлении "Рубина" на официальном сайте.

В текущем сезоне 24-летний иранец сыграл в 17 матчах за казанскую команду, забил пять голов и отдал четыре голевых передачи.

 

 

Дополнительная информация

http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/8602

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