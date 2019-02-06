"Рубин" пообещал выплатить долг Караденизу

"Рубин" не отказывается от долга перед бывшим полузащитником команды Гекденизом Караденизом, но просит его отнестись с пониманием к финансовому состоянию клуба.

Ранее стало известно, что футболист обратился в РФС с жалобой на задолженность клуба по зарплате. Общий долг перед 39-летним футболистом превышает 60 миллионов рублей.

– Долг перед Гекденизом Караденизом действительно есть. Клуб от него не отказывается, все выплатит, но сейчас просит отнестись легенду клуба с пониманием к текущей финансовой ситуации", – приводит ТАСС сообщение пресс-службы клуба.