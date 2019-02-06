СМИ: "Рубин" должен 64 миллиона рублей Караденизу

"Рубин" не выплатил зарплату в размере 64 миллионов рублей бывшему полузащитнику казанской команды Гекденизу Караденизу за половину марта, апрель и май прошлого года, сообщает "БИЗНЕС Online". Напомним, что 39-летний турок выступал за клуб с 2008 по 2018 год.

По информации СМИ, также Карадениз требует выплатить проценты – 4 997 121 рубль. Кроме того, клуб с этой зарплаты обязан уплатить подоходный налог и отчисления в государственные фонды. С учетом этого "Рубину", чтобы рассчитаться, придется потратить 85 миллионов рублей.

Бывший турецкий футболист уже подал жалобу в РФС. Ее рассмотрят в течение недели.

Карадениз завершил карьеру в июле 2018 года. За "Рубин" сыграл 300 матчей, забил 52 гола и отдал 57 голевых передач. Является двукратным чемпионом РПЛ в составе казанской команды. В 2012 году завоевал кубок России.

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