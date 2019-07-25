"Рубин" подписал экс-игрока "Локомотива" и юношеской сборной России

"Рубин" на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником Николаем Кипиани. 22-летний хавбек заключил соглашение сроком на один сезон и будет выступать пдо номером 70.

Кипиани начал карьеру в московском "Локомотиве", после чего переехал в чемпионат Кипра. За кипрские клубы он выступал с 2016 по 2018 год, а с начала этого года играет в грузинском "Рустави". Также он защищал цвета юношеских сборных России разных возрастов.

В нынешнем сезоне на счету Кипиани 13 матчей и 3 гола в чемпионате Грузии.