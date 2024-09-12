Мелешин-старший — об аренде сына в «Сочи»: «Спартак» в Паше на сегодняшний день не нуждается»

Бывший полузащитник «Спартака» Алексей Мелешин в разговоре с «СЭ» поделился мнением о переходе сына Павла в «Сочи» на правах аренды.

«Спартак» в Паше на сегодняшний день не нуждается — там есть другие нападающие. Поэтому ему надо было найти команду, чтобы в 20 лет не сидеть в запасе, а играть. Здесь все достаточно просто», — сказал Мелешин-старший «СЭ».

Всего за «Спартак» 20-летний форвард забил 4 мяча в 30 играх. В этом сезоне на его счету 5 игр за московский клуб.