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«Рубин» обыграл «Сочи», Игнатьев забил победный гол

13:59
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«Рубин» в товарищеском матче обыграл «Сочи» со счетом 3:2. Победный гол забил Иван Игнатьев.

Товарищеский матч

«Рубин» — «Сочи» — 3:2 (1:2)

Голы: Юсупов, 7 (0:1). Кварацхелия, 19 (1:1). А.Заболотный, 25 (1:2). Кварацхелия, 57 — с пенальти (2:2). Игнатьев, 65 (3:2).

Нереализованный пенальти: Барсов, 81 (мимо)

«Рубин»: Медведев, Зотов, Уремович (Грицаенко, 46), Старфельт (Бегич, 46), Шатов (Хван Ин Бом, 46. Климов, 73), Йевтич (Сайто, 46), Макаров (Косарев, 62), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Деспотович (Игнатьев, 46).

«Сочи»: Джанаев (Н.Заболотный, 46), Терехов (Маргасов, 46), Цаллагов, Заика, Мевля, Новосельцев, Миладинович, Юсупов, Жоаузинью, Нобоа, А.Заболотный (Барсов, 46).

Предупреждение: Маргасов, 56.

24 января. Белек. Стадион «Спортивный центр Беллис».

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