Шунин признался, что до последнего дня будет динамовцем
Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин признался, что до последнего дня будет динамовцем. Сегодня, 1 июля, футболист спустя 17 лет покинет команду.
«Я такой же, как и вы. С первого и до последнего дня буду динамовцем», — цитирует Шунина пресс-служба клуба.
Ранее «СЭ» сообщал, что клуб сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.
В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.
Источник: youtu.be/2q1WfAwYvYc
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