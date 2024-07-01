Шунин признался, что до последнего дня будет динамовцем

Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин признался, что до последнего дня будет динамовцем. Сегодня, 1 июля, футболист спустя 17 лет покинет команду.

«Я такой же, как и вы. С первого и до последнего дня буду динамовцем», — цитирует Шунина пресс-служба клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что клуб сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.