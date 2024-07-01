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Сегодня, 15:31

Шунин признался, что до последнего дня будет динамовцем

Виктория Кравченко
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Бывший вратарь «Динамо» Антон Шунин признался, что до последнего дня будет динамовцем. Сегодня, 1 июля, футболист спустя 17 лет покинет команду.

«Я такой же, как и вы. С первого и до последнего дня буду динамовцем», — цитирует Шунина пресс-служба клуба.

Ранее «СЭ» сообщал, что клуб сделало предложение Шунину попробовать заняться вратарским направлением в академии клуба под руководством Николая Гонтаря.

В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке. За бело-голубых на высшем уровне он выступал с 2007 года, на его счету 366 матчей — это рекорд клуба в российское время и второй показатель за всю историю.

Источник: youtu.be/2q1WfAwYvYc
Антон Шунин
ФК Динамо (Москва)
2
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