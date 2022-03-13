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«Химки» и «Сочи» сыграли вничью, Лантратов отбил пенальти во втором тайме

«Химки» и «Сочи» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
13 марта. «Химки» — «Сочи» — 0:0. Вратарь Илья Лантратов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
13 марта. «Химки» — «Сочи» — 0:0.
Фото ФК «Химки».
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«Химки» принимали на своем поле «Сочи» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 0:0.

У сочинцев был отличный шанс отличиться, но во втором тайме полузащитник Артур Юсупов не смог реализовать пенальти. С его ударом справился голкипер Илья Лантратов.

26-летний голкипер отбил пенальти во второй игре подряд — в прошлом туре РПЛ он справился с ударом хавбека «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

Голкипер «Сочи» Денис Адамов не пропускает на протяжении четырех матчей подряд. Однако он не смог доиграть эту встречу до конца из-за травмы. Вратарь в концоваке матча неудачно упал на газон после игры на выходе, и его унесли с поля на носилках.

«Сочи» прервал серию из трех побед подряд. Команда набрала 38 очков и упустила возможность вернуться на третье место в турнирной таблице.

«Химки» набрали 15 очков, но продолжают находиться на последней строчке в турнирной таблице.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
13 мар, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
0:0
Сочи
Нереализованный пенальти
Юсупов 63
Химки
Лантратов Тихий Набиуллин (Руденко, 78) Волков Боженов Глушаков Сабович (Кухарчук, 64) Главчич (Магомедов, 64) Камышев Мирзов Ламкель Зе (Садыгов, 90+1)
Сочи
Адамов (Джанаев, 90+6) Дркушич Родригау Терехов Цаллагов Юрганов Заика (Маргасов, 57) Юсупов (Попов, 75) Бурмистров (Мелкадзе, 57) Ангбан Кассьерра
Предупреждения
Ламкель Зе 9’, Мирзов 20’, Главчич 59’, Боженов 62’, Сабович 62’, Руденко 90+3’  -  Дркушич 48’, Юсупов 56’
Судьи
Матюнин (Москва) Мосякин (Москва) Березнов (Москва)
ВАР
Шадыханов (Москва) Воронцов (Ярославль)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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20%

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Локомотив 1
ЦСКА 2
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2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
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 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
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 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
13
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
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