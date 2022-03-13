«Химки» и «Сочи» сыграли вничью, Лантратов отбил пенальти во втором тайме

«Химки» и «Сочи» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ

«Химки» принимали на своем поле «Сочи» в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 0:0.

У сочинцев был отличный шанс отличиться, но во втором тайме полузащитник Артур Юсупов не смог реализовать пенальти. С его ударом справился голкипер Илья Лантратов.

26-летний голкипер отбил пенальти во второй игре подряд — в прошлом туре РПЛ он справился с ударом хавбека «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

Голкипер «Сочи» Денис Адамов не пропускает на протяжении четырех матчей подряд. Однако он не смог доиграть эту встречу до конца из-за травмы. Вратарь в концоваке матча неудачно упал на газон после игры на выходе, и его унесли с поля на носилках.

«Сочи» прервал серию из трех побед подряд. Команда набрала 38 очков и упустила возможность вернуться на третье место в турнирной таблице.

«Химки» набрали 15 очков, но продолжают находиться на последней строчке в турнирной таблице.