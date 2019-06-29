17:59 | Футбол — РПЛ

"Рубин" объявил о переходе Сутормина

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"Рубин" в своем официальном Твиттере объявил о переходе полузащитника "Оренбурга" Алексея Сутормина. Контракт с 25-летним хавбеком рассчитан на 4 года. Игрок будет выступать за казанский клуб под номером "19". 

- Добро пожаловать в ФНЛ? Лучшая лига мира ждет вас? "Рубину" самое место в ФНЛ с таким составом... А вот это мы еще посмотрим, - сказал Сутормин на видео, опубликованном в Твиттере. 

В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.  

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http://rubin-kazan.ru/ru/news_items/9034

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