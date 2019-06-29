"Рубин" объявил о переходе Сутормина

"Рубин" в своем официальном Твиттере объявил о переходе полузащитника "Оренбурга" Алексея Сутормина. Контракт с 25-летним хавбеком рассчитан на 4 года. Игрок будет выступать за казанский клуб под номером "19".

- Добро пожаловать в ФНЛ? Лучшая лига мира ждет вас? "Рубину" самое место в ФНЛ с таким составом... А вот это мы еще посмотрим, - сказал Сутормин на видео, опубликованном в Твиттере.

ФНЛ, говорите? 😏 pic.twitter.com/787srVdHCq — «Рубин» Казань (@fcrk) 29 июня 2019 г. В минувшем сезоне Сутормин провел 31 матч за "Оренбург", забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

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