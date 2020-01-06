«Рубин» объявил о переходе Макарова
«Рубин» объявил о переходе полузащитника Дениса Макарова. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три с половиной года.
Макаров выступал за молодежную команду «Оренбурга"и «Оренбург-2». Последние полтора сезона провел в нижнекамском «Нефтехимике», которому в прошлом сезоне помог выиграть зону «Урал-Поволжье», а в текущем сезоне закрепиться в лидерах Олимп-ФНЛ.
В первой половине сезона 2019/20 Макаров забил 11 голов (2 с пенальти) в 20 матчах и входит в тройку лучших бомбардиров лиги.
??Официально ??— «Рубин» Казань (@fcrk) 6 января 2020 г.
Денис Макаров — игрок «Рубина».
Контракт полузащитника рассчитан на 3,5 года ?
Добро пожаловать, Денис! ???
?: https://t.co/EBw1goD4Ff pic.twitter.com/2WOczESOIJ
Здоров, как космонавт ??? pic.twitter.com/AgGal8u45x— «Рубин» Казань (@fcrk) 6 января 2020 г.