«Рубин» объявил о переходе Макарова

«Рубин» объявил о переходе полузащитника Дениса Макарова. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три с половиной года.

Макаров выступал за молодежную команду «Оренбурга"и «Оренбург-2». Последние полтора сезона провел в нижнекамском «Нефтехимике», которому в прошлом сезоне помог выиграть зону «Урал-Поволжье», а в текущем сезоне закрепиться в лидерах Олимп-ФНЛ.

В первой половине сезона 2019/20 Макаров забил 11 голов (2 с пенальти) в 20 матчах и входит в тройку лучших бомбардиров лиги.