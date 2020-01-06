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«Рубин» объявил о переходе Макарова

15:38
Денис Макаров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Денис Макаров. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Рубин» объявил о переходе полузащитника Дениса Макарова. Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на три с половиной года.

Макаров выступал за молодежную команду «Оренбурга"и «Оренбург-2». Последние полтора сезона провел в нижнекамском «Нефтехимике», которому в прошлом сезоне помог выиграть зону «Урал-Поволжье», а в текущем сезоне закрепиться в лидерах Олимп-ФНЛ.

В первой половине сезона 2019/20 Макаров забил 11 голов (2 с пенальти) в 20 матчах и входит в тройку лучших бомбардиров лиги.

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