«Рубин» назвал состав на первый матч под руководством Слуцкого

Стал известен стартовый состав «Рубина» на товарищеский матч с польской «Лехией». Для команды это будет первая игра под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого.

?? Наш состав на первый матч под руководством главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого! #РубиновыеСборы | #РубинЛехия pic.twitter.com/Zrt83YFRhl — «Рубин» Казань (@fcrk) January 21, 2020

«Рубин»: Дюпин, Поярков, Старфельт, Плиев, Данченко, Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Зурико, Макаров, Марков.

Матч начнется в 15.00 по московскому времени. Игру пропускают полузащитники Павел Могилевец и Ника Кипиани, защитники Сильвие Бегич и Филип Уремович, которые получили незначительные повреждения.