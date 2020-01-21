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«Рубин» назвал состав на первый матч под руководством Слуцкого

14:50
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Стал известен стартовый состав «Рубина» на товарищеский матч с польской «Лехией». Для команды это будет первая игра под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого.

«Рубин»: Дюпин, Поярков, Старфельт, Плиев, Данченко, Коновалов, Подберезкин, Кварацхелия, Зурико, Макаров, Марков.

Матч начнется в 15.00 по московскому времени. Игру пропускают полузащитники Павел Могилевец и Ника Кипиани, защитники Сильвие Бегич и Филип Уремович, которые получили незначительные повреждения.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcrk/status/1219577254172295168

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