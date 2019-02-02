"Рубин" нашел замену Азмуну

Как стало известно "СЭ", основной кандидат на замену Сердару Азмуну в "Рубине" - нападающий "Енисея" Михаил Комков. Сумма компенсации красноярцам составит около 1 миллиона евро.

Руководство казанцев несколько смущает недавняя травма футболиста, полученная в начале октябре перед матчем РПЛ со "Спартаком". У 34-летнего форварда - разрыв сухожилия малоберцовой мышцы в голеностопе.

В случае, если трансфер Комкова не будет одобрен, то "Рубин" попытается договориться с "Ростовом" об аренде до конца сезона Элдора Шомуродова.

В текущем сезоне Азмун сыграл 17 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре результативных передачи. Комков провел 12 встреч и отметился одним забитым голом. (Вячеслав Короткин)