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«Рубин» нацелился на Соболева и Шатова

20:31
Александр Соболев. Фото ФК «Крылья Советов».
Александр Соболев. Фото ФК «Крылья Советов».
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Как стало известно «СЭ», «Рубин» проявляет предметный интерес к 29-летнему полузащитнику «Зенита» Олегу Шатову, у которого летом заканчивается контракт с питерским клубом, и к 22-летнему форварду «Крыльев Советов» Александру Соболеву.

В этом сезоне Шатов провел в РПЛ 8 матчей, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. В активе Соболева 10 мячей и четыре голевых паса в 18 играх чемпионата.

Кроме того, в сферу интересов казанцев входит 20-летний хавбек сине-бело-голубых Леон Мусаев (принял участие в двух матчах РПЛ).

Напомним, 19 декабря новым главным тренером «Рубина» стал Леонид Слуцкий.

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