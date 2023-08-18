В пятница, 18 августа, «Рубин» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 5-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Крылья Советов».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 19:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе «Кинопоиск».

«Рубин» в первых четырех турах чемпионата России набрал 2 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» имеют в своем активе 8 очков и идут на 5-м месте.

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Рубина» со счетом 2:1.

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