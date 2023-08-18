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Сегодня, 13:30

«Рубин» — «Крылья Советов»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ

Матч «Рубин» — «Крылья Советов» начнется 18 августа в 19:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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ФК «Рубин».
Фото ФК «Рубин»

В пятница, 18 августа, «Рубин» на своем поле примет «Крылья Советов» в матче 5-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Начало — в 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Рубин» — «Крылья Советов».

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч Премьер». Эфир стартует в 19:00. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
18 авг, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Крылья Советов

«Рубин» в первых четырех турах чемпионата России набрал 2 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» имеют в своем активе 8 очков и идут на 5-м месте.

Последняя очная встреча команд завершилась победой «Рубина» со счетом 2:1.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Рубин (Казань)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Тео Бонгонда

Тео Бонгонда

Спартак

 3
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 3 1 0
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