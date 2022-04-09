«Рубин» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ

«Рубин» и «Краснодар» объявили составы на матч 24-го тура РПЛ.

В составе казанцев с первых минут выйдет нападающий Виталий Лисакович, который отбыл двухматчевую дисквалификацию. В воротах «Краснодара» сыграет Станислав Агкацев, который заменит Матвея Сафонова, пропускающего игру по состоянии здоровья.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Тесленко, Тальби, Зуев, Ломовицкий, Кучаев, Бакаев, Мусаев, Самошников, Лисакович.

Запасные: Медведев, Исмагилов, Савицкий, Игнатьев, Михайлов, Фаттахов, Апшацев, Климов, Онугха, Кузнецов.

«Краснодар»: Агкацев, Петров, Мартынович, Бородин, Исаенко, Газинский, Якимов, Мацукатов, Манелов, Олусегун, Окоронкво.

Запасные: Городов, Чернов, Сорокин, Черников, Рейхмен, Кривцов, Ильин, Апеков, Волков.

Матч «Рубин» — «Краснодар» состоится сегодня, 9 апреля, начало — в 16.30 (мск).