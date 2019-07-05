"Рубин" и "Тамбов" не забили голов

"Рубин" и "Тамбов" сыграли вничью в контрольном матче - 0:0. Игра состоялась на тренировочном поле казанцев.

Контрольный матч

"Рубин" - "Тамбов" - 0:0

"Рубин": Дюпин, Коновалов, Денисов (Степанов, 46), Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Подберезкин, Сутормин, Давиташвили, Сагитов (Макаров, 46).

"Тамбов": Шелия, Тетрашвили (Кашчелан, 74), Шляков (Таказов, 35), Осипенко, Гогуа, Кулик (Кацаев, 56), Карасев (Муниру, 74), Чуперка (Конате, 56), Муйива (Килин, 36. Чернышов, 46), Маркелов (Галиулин, 62), Шляков (Аппаев, 56).