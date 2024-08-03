«Рубин» — «Химки»: Хосонов сравнял счет

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«Химки» сравняли счет в матче против «Рубина» в третьем туре РПЛ — 1:1.

На 50-й минуте за подмосковную команду забил Хетаг Хосонов.