«Рубин» и «Динамо» сыграли вничью, Нижегородов был удален на 58-й минуте

Московское «Динамо» на выезде сыграло вничью с «Рубином» в матче 14-го тура чемпионата России — 0:0.

В первом тайме защитник казанской команды Константин Нижегородов ударом через себя вынес мяч с линии ворот. На 58-й минуте футболист получил вторую желтую карточку за фол на форварде бело-голубых Константине Тюкавине и оставил хозяев в меньшинстве.

«Рубин» с 19 очками сохраняет седьмую позицию в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 17 баллами располагается на строчку ниже.

В следующем туре чемпионата московская команда примет «Акрон», а казанцы в гостях сыграют с «Пари НН». Оба матча пройдут 8 ноября.