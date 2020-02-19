«Рубин» близок к подписанию контракта с Меркуловым

По данным «СЭ», «Рубин» практически договорился с футболистом «Урала» Михаилом Меркуловым о переходе.

У 26-летнего защитника через четыре месяца истекает соглашение с уральским клубом, он может вести переговоры о контракте с потенциальными работодателями. По некоторым сведениям, Меркулов уже подписал соглашение с казанцами, которое вступит в силу с лета.

При этом «Рубин» пытается договориться с «Уралом», чтобы трансфер состоялся уже нынешней зимой. По другим данным, договор с Меркуловым пока не подписан, стороны обсуждают детали сделки. (Константин Алексеев)