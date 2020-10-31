«Рубин» — «Арсенал»: почему не назначен пенальти?
На 9-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Арсенал» правильно поступил арбитр Василий Казарцев, не назначив пенальти в ворота гостей.
Футболисты казанской команды требовали наказать соперников 11-метровым ударом, когда в штрафной площади туляков после удара головой Оливера Абильдгора произошел контакт мяча с правой рукой Мохаммеда Кадири. Рука не увеличивала площадь тела и находилась в естественном положении.
Решение судьи подтвердили видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Воронцов, быстро изучившие видеоповторы. (Александр Бобров)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.