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«Рубин» — «Арсенал»: почему не назначен пенальти?

14:28
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На 9-й минуте матча 13-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Арсенал» правильно поступил арбитр Василий Казарцев, не назначив пенальти в ворота гостей.

Футболисты казанской команды требовали наказать соперников 11-метровым ударом, когда в штрафной площади туляков после удара головой Оливера Абильдгора произошел контакт мяча с правой рукой Мохаммеда Кадири. Рука не увеличивала площадь тела и находилась в естественном положении.

Решение судьи подтвердили видеоассистенты Евгений Турбин и Алексей Воронцов, быстро изучившие видеоповторы. (Александр Бобров)

Рубин — Арсенал Т

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