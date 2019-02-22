РПЛ уведомила "Арсенал" о невозможности проведения матча c ЦСКА в Туле

Российская премьер-лига (РПЛ) отправила тульскому "Арсеналу" письмо, в котором сообщила о невозможности проведения матча 18-го тура чемпионата России с ЦСКА на стадионе Центральный из-за плохого состояния поля. Об этом журналистам сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.

Игра "Арсенал" – ЦСКА запланирована на 2 марта.

– Сегодня в Тулу отправлено письмо о том, что поле стадиона непригодно для проведения матча. Будут играть или на резервном стадионе, или будем опредетять, где. Это точно. Поле в отвратительном состоянии, – сказал Прядкин.

– Одним из резервных стадионов всегда была арена в Химках. Сегодня-завтра туда комиссия поедет, посмотрит, в каком там состоянии газон. Пока отзывы экспертов не очень хорошие, – добавил глава РПЛ.(Дмитрий Зеленов)