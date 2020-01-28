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РПЛ сделала заявление по новым выборам главы лиги

16:31
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Российская премьер-лига на своем официальном сайте выступила с заявлением касательно новых выборов главы РПЛ. Как уже сообщалось ранее, они пройдут 17 марта 2020 года.

— 28 января 2020 года состоялось заседание Общего собрания членов Российской футбольной премьер-лиги, — говорится в сообщении. — В связи с замечаниями Избиркома Российского футбольного союза (РФС) по процедуре выборов президента РПЛ, клубы премьер-лиги решили принять предложенные корректировки и провести выборы президента премьер-лиги. В соответствии с регламентами РФС и ФИФА назначить срок выдвижения кандидатур на пост руководителя Лиги до 4 февраля. Выборы состоятся 17 марта 2020 года.

В соответствии с рекомендациями РФС до 30 июня будут подготовлены соответствующие изменения в Уставе РПЛ.

Напомним, что на прошлой неделе полномочия действующего президента лиги Сергея Прядкина были продлены еще на пять лет в ходе голосования на общем собрании клубов РПЛ. Предыдущий президентский срок Прядкина должен был истечь в апреле этого года.

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_24450.html

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