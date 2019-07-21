РПЛ продолжит проверку инцидента после матча "Ростов" - "Спартак"

Российская премьер-лига (РПЛ) продолжит проверку инцидента с беспорядками после матча второго тура чемпионата России "Ростов" – "Спартак" (2:2), сообщает официальный сайт лиги.

В субботу, 20 июля, по окончании матча "Ростов" - "Спартак" болельщики красно-белых были атакованы бойцами ОМОНа в подтрибунных помещениях.

"В связи с вновь открывшимися обстоятельствами, связанными с инцидентом после матча 2-го тура РПЛ "Ростов" – "Спартак", проверка, проводимая Лигой, будет продолжена. По итогам разбирательства Премьер-Лига даст оценку случившемуся", – сообщает пресс-служба РПЛ.

РФС – об избиении болельщиков "Спартака" в Ростове // ​"Ростов" - "Спартак": беспорядки после игры. Видео