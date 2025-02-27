РПЛ опубликовала подробное расписание матчей 22-го и 23-го туров

Российская премьер-лига опубликовала подробное расписание для двух туров: 22-го и 23-го, которые состоятся после мартовского перерыва на матчи сборных.

Игра «Ростов» — «Спартак» и московское дерби ЦСКА — «Динамо» в 23-м туре пройдут в воскресенье, 6 апреля.

22-й тур

28 марта (пятница)

18:30 «Крылья Советов» — «Локомотив»

29 марта (суббота)

14:00 «Динамо» — «Оренбург»

16:30 «Химки» — «Пари НН»

19:30 ЦСКА — «Динамо» (Махачкала)

30 марта (воскресенье)

14:00 «Краснодар» — «Факел»

16:30 «Ахмат» — «Спартак»

19:30 «Зенит» — «Рубин»

31 марта (понедельник)

18:30 «Акрон» — «Ростов»

23-й тур

4 апреля (пятница)

19:00 «Пари НН» — «Оренбург»

5 апреля (суббота)

13:00 «Крылья Советов» — «Рубин»

15:15 «Факел» — «Ахмат»

17:30 «Локомотив» — «Зенит»

19:45 «Краснодар» — «Акрон»

6 апреля (воскресенье)

14:00 «Динамо» (Махачкала) — «Химки»

16:30 «Ростов» — «Спартак»

19:30 ЦСКА — «Динамо»