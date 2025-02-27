Юрий Гаврилов рассказал, сколько денег тратит в месяц

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов рассказал о своих ежемесячных тратах.

«30 тысяч рублей в месяц для жизни маловато. Я в месяц трачу 70-80 тысяч. На эту сумму вполне можно прожить. У меня нет зависти к современным игрокам, что они получают больше, чем получали мы. Жизнь изменилась, все вокруг теперь другое. У клубов появилась возможность платить большие деньги, бога ради», — приводит слова Гаврилова «Евро-Футбол.Ру».