Тарханов — о Вагнере: «Двойная выгода, и ЦСКА в этом случае не нарвется на шарлатанов»
Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что Вагнер Лав вернется в клуб и будет работать в нем в качестве скаута по южноамериканскому рынку.
«Я уже читал. Ну, нормально. Он бразилец, он знает их всех, наверное, и будет изучать, и, думаю, поможет в этом плане ЦСКА. В «Торпедо» тоже Ари взяли бразильца, он тоже знает хорошо и русский знает.
Видимо, Вагнер Лав будет там по регионами просматривать всех. Тем более свой? Ну, конечно, он армеец. Двойная выгода? Ну, конечно, и свой, и знающий хорошо Бразилию. В основном игроков откуда брать? Из Южной Америки, поэтому он не только Бразилию, но и все близлежащие страны будет контролировать. Ну и ЦСКА не нарвется на шарлатана в данной ситуации? Ну да, да, да, он не будет обманывать», — приводит слова Тарханова «ВсеПроСпорт».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -