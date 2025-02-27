Тарханов — о Вагнере: «Двойная выгода, и ЦСКА в этом случае не нарвется на шарлатанов»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов прокомментировал новость о том, что Вагнер Лав вернется в клуб и будет работать в нем в качестве скаута по южноамериканскому рынку.

«Я уже читал. Ну, нормально. Он бразилец, он знает их всех, наверное, и будет изучать, и, думаю, поможет в этом плане ЦСКА. В «Торпедо» тоже Ари взяли бразильца, он тоже знает хорошо и русский знает.

Видимо, Вагнер Лав будет там по регионами просматривать всех. Тем более свой? Ну, конечно, он армеец. Двойная выгода? Ну, конечно, и свой, и знающий хорошо Бразилию. В основном игроков откуда брать? Из Южной Америки, поэтому он не только Бразилию, но и все близлежащие страны будет контролировать. Ну и ЦСКА не нарвется на шарлатана в данной ситуации? Ну да, да, да, он не будет обманывать», — приводит слова Тарханова «ВсеПроСпорт».