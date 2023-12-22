Матчи 21-го тура РПЛ не будут перенесены из-за выборов президента России

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о возможном переносе матча 21-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» в марте из-за выборов президента России.

«Тур состоится в заявленные даты. Возможны корректировки по дням, но ничего переносить не будем», — цитирует Алаева ТАСС.

Ранее директор по маркетинговым коммуникациям РПЛ Антон Фетисов ответил «СЭ» на вопрос о возможном переносе 21-го тура РПЛ.

Выборы президента России пройдут в течение трех дней — 15, 16 и 17 марта. На эти же даты запланирован 21-й тур чемпионата России. Точное расписание будет известно позже.