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Сегодня, 19:13

Жиго заявил, что смотрел дерби «Спартак» — ЦСКА: «Квинси забил фантастический гол»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго, выступающий сейчас за «Марсель», прокомментировал дерби красно-белых против ЦСКА (2:2) в 11-м туре РПЛ.

«Да, конечно, я смотрел дерби против ЦСКА. Уважаю характер команды! Они не сдавались и забили на последних минутах.

Квинси забил фантастический гол. Он — ключевой игрок «Спартака». Мне также понравилось, как команда хотела владеть мячом, разыгрывать его и прессинговала после потерь.

В дерби всегда много эмоций. Несмотря на это, парни остались сфокусированными и смогли дважды отыграться по ходу матча. Они молодцы», — приводит слова Жиго пресс-служба «Спартака» в Telegram.

Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 годы. Он провел за красно-белых 110 матчей, забил 10 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: ФК «Спартак»
Самюэль Жиго
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
Результаты / календарь
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30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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