Матчи молодежного первенства «Рубин» — «Сочи» и «Уфа» — «Ротор» завершились вничью
«Рубин» сыграл вничью с «Сочи» в матче 19-го тура молодежного первенства — 1:1.
Казанцы занимают 7-е место в таблице группы плей-офф чемпионата с 31 очком, «Сочи» идет на 8-й строчке с 28 очками.
В параллельной встрече «Уфа» сыграла вничью с «Ротором» — 1:1. Уфимцы возглавляют группу вылета с 24 очками в 19 играх, волгоградцы идут на предпоследнем, 9-м месте с 9 очками.
Молодежные команды
19-й тур
«Рубин — мол.» (Казань) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 1:1 (0:0)
Голы: Пухаев, 70 (1:0). Рубанов, 90+5 (1:1).
Судья: Стрелков (Курск).
3 апреля. Казань. Стадион «Рубин».
«Уфа — мол.» (Уфа) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 1:1 (1:1)
Голы: Донцов, 31 — с пенальти (0:1). Пикарев, 36 (1:1).
Предупреждение: Мохбалиев, 15.
Удаление: Мохбалиев (Уфа — мол.), 76.
Судья: Акулинин (Тула).
3 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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