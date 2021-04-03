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Матчи молодежного первенства «Рубин» — «Сочи» и «Уфа» — «Ротор» завершились вничью

13:00

«Рубин» сыграл вничью с «Сочи» в матче 19-го тура молодежного первенства — 1:1.

Казанцы занимают 7-е место в таблице группы плей-офф чемпионата с 31 очком, «Сочи» идет на 8-й строчке с 28 очками.

В параллельной встрече «Уфа» сыграла вничью с «Ротором» — 1:1. Уфимцы возглавляют группу вылета с 24 очками в 19 играх, волгоградцы идут на предпоследнем, 9-м месте с 9 очками.

Молодежные команды

19-й тур

«Рубин — мол.» (Казань) — «Сочи — мол.» (Сочи) — 1:1 (0:0)

Голы: Пухаев, 70 (1:0). Рубанов, 90+5 (1:1).

Судья: Стрелков (Курск).

3 апреля. Казань. Стадион «Рубин».

«Уфа — мол.» (Уфа) — «Ротор — мол.» (Волгоград) — 1:1 (1:1)

Голы: Донцов, 31 — с пенальти (0:1). Пикарев, 36 (1:1).

Предупреждение: Мохбалиев, 15.

Удаление: Мохбалиев (Уфа — мол.), 76.

Судья: Акулинин (Тула).

3 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник».

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